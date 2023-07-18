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Роспотребнадзор начал расследование из-за массового отравления детей в Краснодарском крае
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю организовало расследование из-за случаев острой кишечной инфекции у детей в Туапсинском районе региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления.
В заявлении уточняется, что инфекция была выявлена среди детей 11–16 лет. Ведомство подчеркнуло, что в пищеблоке гостиницы, где находились несовершеннолетние граждане, специалисты отобрали пробы продуктов, питьевой воды, взяли смывы с объектов внешней среды, а также отобрали биоматериал у пострадавших.
Роспотребнадзор организовал комплекс противоэпидемических мероприятий, в ходе которых установит причину случившегося.
"Обращаем внимание, что водные рекреации поселка Шепси, где находились несовершеннолетние, в зону подтопления Туапсинского района не попали. Ситуация остается на контроле управления", – добавило ведомство.
Ранее стало известно, что на базе отдыха "Парус", находящейся в Туапсинском районе Краснодарского края, 12 детей и их тренер отравились после купания в море. Они сообщали о тошноте, также у них поднялась температура тела. Все пострадавшие были госпитализированы, медики оказали им помощь. Состояние попавших в больницу оценивается как удовлетворительное.
70 детей отравились в детском лагере "Белые горы" в Приамурье
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