Массовое отравление детей произошло после купания в море в Краснодарском крае

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На базе отдыха "Парус", находящейся в Туапсинском районе Краснодарского края, 12 детей и их тренер отравились после купания в море. Об этом сообщает прокуратура Кубани в своем официальном телеграм-канале.

Отмечается, что 21 ребенок и их тренер прибыли на базу отдыха и пошли купаться в Черном море, хотя на территории базы действовал запрет на купание в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Позже у 12 детей и их тренера ухудшилось состояние, они сообщали о тошноте, также у них поднялась температура тела. Все они были госпитализированы, медики оказали им помощь, добавили в ведомстве. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются, сотрудниками Роспотребнадзора взяты пробы на анализы", – указано в сообщении.

Сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе владельцам базы отдыха, проведут проверки, по результатам которых будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ход и результаты проверок в связи с произошедшим находятся на контроле региональной прокуратуры, резюмировали в ведомстве.

Ранее следователи в Ивановской области назначили проверку по факту отравления детей в лагере "Плес". Было установлено, что некоторые отдыхающие дети жаловались на симптомы кишечной инфекции.



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