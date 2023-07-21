Число госпитализированных под Тамбовом с подозрением на холеру выросло до двух

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Число госпитализированных с подозрением на холеру граждан Индии, которые проживают в гостинице в Тамбовской области, увеличилось до двух. У одного из иностранцев установили клинические проявления инфекции, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно информации ведомства, за минувшие сутки врачи обследовали около 400 человек. За ними установили медицинское наблюдение, в том числе проведение осмотра, обследований и антибиотикопрофилактики. Роспотребнадзор уточнил, что медики не зафиксировали проявление инфекции у обследованных.

"На стационарном лечении находятся два гражданина Индии: один – с клиническими проявлениями инфекции, второй – без клинических проявлений", – говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что состояние двух госпитализированных человек удовлетворительно.

Также в целях профилактики был установлен запрет на купание, ловлю рыбы и использование воды из реки Цны. Кроме того, Роспотребнадзор усилил дезинфекцию сточных вод очистных сооружений и контроль за безопасностью системы водоснабжения. Всего было отобрано 23 пробы воды, в результате анализов отклонения не зафиксировали.

Ведомство порекомендовало жителям региона соблюдать правила личной гигиены, купаться только в разрешенных местах, употреблять безопасную воду и напитки, не приобретать продукты в местах несанкционированной торговли и использовать отдельные разделочные доски и ножи.

20 июля в Тамбовской области госпитализировали прибывшего из Дели гражданина Индии с подозрением на холеру. У иностранца выявили признаки острой кишечной инфекции непонятного происхождения. После проведения исследования анализов у него обнаружили холероподобный возбудитель.

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