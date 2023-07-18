Число заразившихся менингитом в детсаду Екатеринбурга выросло до 4

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Количество заразившихся энтеровирусной инфекцией в частном детском саду "Аистенок" в Екатеринбурге, где выявили вирусный менингит, возросло до четырех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Свердловской области.

"На 17:00 (15:00 по московскому времени. – Прим. ред.) у госпитализированных троих детей и одного взрослого лабораторно подтвержден диагноз "энтеровирусная инфекция", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что вирусный менингит в том числе может быть вызван данной инфекцией.

Все заболевшие дети были госпитализированы, их обследуют для выявления возбудителя заболевания, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Детский сад в связи с произошедшим был закрыт, добавили в региональном Минздраве.

После обращения воспитанников детсада к медикам региональная прокуратура начала проверку, ведомство взяло на контроль проведение санитарно-эпидемиологического расследования.

Ранее сообщалось, что медики выявили три случая заболевания вирусным менингитом в частном детском саду в Екатеринбурге. Также за контактными детьми и взрослыми было установлено медицинское наблюдение, в помещениях детского сада провели заключительную дезинфекцию.



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