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17:17

Общество

Гражданина Индии госпитализировали под Тамбовом с подозрением на холеру

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В Тамбовской области госпитализировали прибывшего из Дели гражданина Индии с подозрением на холеру. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, у иностранца выявили признаки острой кишечной инфекции непонятного происхождения. После проведения исследования анализов пациента на базе Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в Тамбовской области у него обнаружили холероподобный возбудитель.

"Пациент госпитализирован в специализированное медицинское учреждение, лечение обеспечено в полном объеме, состояние пациента удовлетворительное", – говорится в сообщении.

В материалах регионального Роспотребнадзора также отмечается, что после выявления случая холеры в Тамбовской области были предприняты меры, направленные на недопущение распространения инфекции среди населения. Сейчас в регионе осуществляют ряд противоэпидемических мероприятий.

Ранее у некоторых заболевших в провинции Кена в Египте диагностировали лихорадку денге. На фоне произошедшего Роспотребнадзор усилил контроль на пребывающих из Египта рейсах. Контролировать ситуацию с прибывающими будут, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы "Периметр".

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль за рейсами из Египта

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