Роспотребнадзор усилил контроль на рейсах из Египта из-за неустановленной болезни

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Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на рейсах из Египта на фоне появления случаев неустановленного заболевания в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее Минздрав Египта сообщил об обнаружении симптомов неустановленной болезни у жителей деревни Эль-Аликат. По информации египетских СМИ, заболевшие жаловались на высокую температуру, ломоту в костях, рвоту и головокружение. У них взяли анализы для исследования.

"В связи со сложившейся ситуацией в отношении рейсов, прибывающих из Египта, Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы "Периметр", – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заверил россиян в отсутствии рисков для распространения в стране менингококковой инфекции, случаи которой ранее выявили у сотрудников склада Ozon в Екатеринбурге. Согласно последним данным, от инфекции скончались два человека, еще 15 госпитализировали.



В Екатеринбурге зафиксировали 15 случаев заражения менингококковой инфекцией