В Минздраве РФ заявили об отсутствии риска вспышки менингококковой инфекции в России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России не фиксируется риск вспышки менингококковой инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.



Мурашко добавил, что вспышка заболевания в Свердловской области была локализована. В больницах региона находятся 16 пациентов с менингококковой инфекцией, добавили в Минздраве.

Ранее Мурашко подчеркнул, что в России достаточно вакцин от менингококковой инфекции.

Первые случаи заболевания менингококковой инфекцией выявили 5 июля у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. На следующий день сообщалось о смерти одного из заболевших. Позднее стало известно о смерти еще одного человека.

Роспотребнадзор порекомендовал гражданам привиться от менингококковой инфекции.



В Екатеринбурге зафиксировали 15 случаев заражения менингококковой инфекцией