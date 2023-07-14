16:45Общество
В Минздраве РФ заявили об отсутствии риска вспышки менингококковой инфекции в России
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В России не фиксируется риск вспышки менингококковой инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Мурашко добавил, что вспышка заболевания в Свердловской области была локализована. В больницах региона находятся 16 пациентов с менингококковой инфекцией, добавили в Минздраве.
Ранее Мурашко подчеркнул, что в России достаточно вакцин от менингококковой инфекции.
Первые случаи заболевания менингококковой инфекцией выявили 5 июля у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. На следующий день сообщалось о смерти одного из заболевших. Позднее стало известно о смерти еще одного человека.
Роспотребнадзор порекомендовал гражданам привиться от менингококковой инфекции.
В Екатеринбурге зафиксировали 15 случаев заражения менингококковой инфекцией
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