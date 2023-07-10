Глава Минздрава сообщил о достаточном количестве вакцины от менингококка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Вакцины от менингококковой инфекции в Екатеринбурге есть в достаточном количестве, передает ТАСС со ссылкой на слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

"Всего достаточно. Только что был в поликлинике", – заявил глава ведомства в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2023".

Первые случаи заболевания менингококковой инфекцией Роспотребнадзор выявил 5 июля у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. На следующий день сообщалось о смерти одного из заболевших. Позднее умер еще один человек.

Следственный комитет по Свердловской области организовал на этом фоне проверку. В Сысертскую ЦРБ госпитализировали шесть сотрудников Ozon.

Роспотребнадзор порекомендовал гражданам привиться от менингококковой инфекции. По последним данным, этим недугом в Екатеринбурге заразились 15 человек, из них два случая оказались летальными.

Число заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге увеличилось до восьми