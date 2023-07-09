Число госпитализированных с менингококковой инфекцией в Екатеринбурге выросло до 15

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Менингококковой инфекцией в Екатеринбурге заразились 15 человек, из них два случая оказались летальными, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в телеграм-канале.

Уточняется, что процессе наблюдения за контактными лицами были выявлены еще два заразившихся среди сотрудников распределительного центра маркетплейса Ozon, а также два случая заражений и один бессимптомный носитель инфекции среди работников Уралхиммаша (работники завода проживали с сотрудниками Ozon в одном хостеле).

Ранее Роспотребнадзор выявил случаи заболевания менингококковой инфекцией у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. 6 июля сообщалось о смерти одного из заболевших. Позднее умер еще один человек.

Следственный комитет по Свердловской области начал проверку. В Сысертскую ЦРБ госпитализировали шесть сотрудников Ozon.

Позже количество случаев менингококковой инфекции достигло восьми. Два из них закончились летальным исходом.

На этом фоне Роспотребнадзор порекомендовал гражданам привиться против менингококковой инфекции.

Число заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге увеличилось до восьми