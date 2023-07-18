Лихорадку денге выявили у некоторых заболевших в одной из провинций Египта

Фото: AP Photo/Nariman El-Mofty

Лихорадку денге диагностировали у некоторых заболевших в провинции Кена в Египте. Об этом министерство здравоохранения страны рассказало на своем официальном сайте.

"Результаты лабораторного исследования комаров <...> и анализы крови, взятые у больных, показали, что некоторые образцы были положительными на лихорадку денге", – сообщается в публикации ведомства.

Специалисты в Египте прикладывают все усилия, чтобы не допустить дальнейшее распространение инфекции.

Ранее в египетском Минздраве заявили, что у группы жителей деревни Эль-Аликат, которая расположена к югу от Каира, выявили симптомы неустановленного заболевания. Пациенты пожаловались на высокую температуру, ломоту в костях, а также рвоту и головокружение.

К ним были отправлены бригады по оказанию профилактической и медицинской помощи и эпидемиологического надзора. У местных жителей взяли анализы. Никто из пациентов не был госпитализирован, медики лишь взяли пробы питьевой воды, отмечали местные СМИ.

Отмечалось, что угрозы передачи инфекции в другие регионы страны нет.



Роспотребнадзор усилил санитарный контроль за рейсами из Египта