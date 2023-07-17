17:33Общество
Инфекционист оценил опасность для россиян неизвестной болезни из Египта
Фото: depositphotos/shmeljov
Говорить, что обнаруженное в Египте неизвестное заболевание может вызвать пандемию, преждевременно. Об этом Москве 24 заявил врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Ранее к югу от Каира в египетской провинции Кена выявили случаи неизвестного заболевания у жителей деревни Эль-Аликат. По данным местного Минздрава, у заразившихся наблюдаются головокружение, высокая температура, ломота в костях и рвота. При этом госпитализация пациентам не требуется, поскольку недуг проявляется в легкой и средней форме. С неизвестной болезнью столкнулись не менее 200 человек, пишут СМИ.
По словам Вознесенского, определить, чем именно заразились люди, только по одним симптомам достаточно сложно.
Учитывая, что заболевание локализуется в одном населенном пункте и одновременно заразились большое количество людей, не исключено, что речь может идти и о кишечной инфекции, рассуждает эксперт.
"Что касается того, может ли это быть лихорадка денге или другая геморрагическая лихорадка, которая передается через насекомых, исключить это тоже нельзя. Но тем не менее я бы не делал большую ставку на данное заболевание. Потому что не должно было быть тогда такого количества заражений одновременно", – отметил Вознесенский.
Ранее на фоне сообщений о неизвестной болезни из Египта в РФ был усилен санитарно-карантинный контроль на рейсах из этой страны. О нововведении рассказали в Роспотребнадзоре. Кроме того, по данным ведомства, в России не было зафиксировано ни одного случая неустановленной болезни.
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