Инфекционист оценил опасность для россиян неизвестной болезни из Египта

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Говорить, что обнаруженное в Египте неизвестное заболевание может вызвать пандемию, преждевременно. Об этом Москве 24 заявил врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Ранее к югу от Каира в египетской провинции Кена выявили случаи неизвестного заболевания у жителей деревни Эль-Аликат. По данным местного Минздрава, у заразившихся наблюдаются головокружение, высокая температура, ломота в костях и рвота. При этом госпитализация пациентам не требуется, поскольку недуг проявляется в легкой и средней форме. С неизвестной болезнью столкнулись не менее 200 человек, пишут СМИ.

По словам Вознесенского, определить, чем именно заразились люди, только по одним симптомам достаточно сложно.





Сергей Вознесенский врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН На мой взгляд, говорить о том, какое это заболевание, крайне преждевременно, потому что количество информации, которой мы обладаем, довольно ограничено. С такой симптоматикой могут протекать как различные интоксикации, так и многие инфекционные заболевания, список которых очень широкий.

Учитывая, что заболевание локализуется в одном населенном пункте и одновременно заразились большое количество людей, не исключено, что речь может идти и о кишечной инфекции, рассуждает эксперт.

"Что касается того, может ли это быть лихорадка денге или другая геморрагическая лихорадка, которая передается через насекомых, исключить это тоже нельзя. Но тем не менее я бы не делал большую ставку на данное заболевание. Потому что не должно было быть тогда такого количества заражений одновременно", – отметил Вознесенский.





Сергей Вознесенский врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Что касается таких вещей, как эпидемия или пандемия, о них говорить на данный момент не стоит. Во-первых, потому что мы еще не знаем ничего про это заболевание. Во-вторых, учитывая, что мы все прошли COVID-19, сейчас органы здравоохранения как Египта, так и РФ готовы ко всем неожиданностям. И уже на сегодняшний момент Роспотребнадзор принимает все зависящие от него шаги.

Ранее на фоне сообщений о неизвестной болезни из Египта в РФ был усилен санитарно-карантинный контроль на рейсах из этой страны. О нововведении рассказали в Роспотребнадзоре. Кроме того, по данным ведомства, в России не было зафиксировано ни одного случая неустановленной болезни.

