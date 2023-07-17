Роспотребнадзор не выявил в РФ случаев заражения неизвестной болезнью из Египта

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Неизвестное заболевание, которое начало распространяться в Египте, в России не выявили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

При этом на территории РФ периодически встречается лихорадка денге, симптомы которой проявляются у заболевших в Египте.

"Так, в прошлом году у нас в стране было выявлено 29 случаев. Все – среди граждан, прилетевших из южных стран. При этом чаще всего денге привозят из Таиланда, Вьетнама и Индонезии. Из Египта – несколько реже", – поделились в пресс-службе.

Ранее в египетском Минздраве заявили, что у группы жителей деревни Эль-Аликат, которая расположена к югу от Каира, выявили симптомы неустановленного заболевания. Пациенты посетовали на высокую температуру, ломоту в костях, а также рвоту и головокружение.

К ним были отправлены бригады по оказанию профилактической и медицинской помощи и эпидемиологического надзора. У местных жителей взяли анализы. Никто из пациентов не был госпитализирован, медики лишь взяли пробы питьевой воды, отмечали местные СМИ.

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