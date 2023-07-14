Энцефалит выявили в нетипичных для него регионах РФ в 2023 году

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Энцефалит выявили в нетипичных для него регионах России в 2023 году, сообщает газета "Известия".

По данным Роспотребнадзора, в 2023 году в медучреждения обратились 353 тысячи пострадавших от укусов клещей.

"Это ниже показателей прошлого года в 381 тысячу и среднемноголетних в 370 тысяч", – заявил представитель ведомства.

В ведомстве уточнили, что на 9 июля в Свердловской области зафиксировали порядка 21 тысячи пострадавших, что в два раза ниже этого же периода 2022 года, а также в 1,35 раза ниже среднемноголетнего уровня. Свердловская область внесена в список эндемичных территорий по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ). В данный перечень включены все ее 94 административные единицы.

В Роспотребнадзоре заявили, что в 2023 году перечень эндемичных территорий России по клещевому вирусному энцефалиту будет пересмотрен из-за результатов мониторинга за инфекциями. В него внесут четыре района Якутии – Алданский, Нерюнгринский, Ленский и Олекминский.

В надзорном ведомстве добавили, что самое большое количество случаев заболевания КВЭ в настоящее время выявлено в Красноярском крае, Новосибирской и Кировской областях. Однако число выявленных случаев ведомство не уточнило.

"Общее число случаев КВЭ по стране ниже показателей 2022 года, оно находится на уровне среднемноголетних значений", – отмечается в сообщении.

По данным лаборатории "Инвитро", в первом полугодии 2023 года наибольшее количество тестов на клещевые инфекции были сданы в Свердловской области, Москве, Московской, Новосибирской и Челябинской областях. Причем во всех этих регионах были положительные результаты на клещевой энцефалит. Однако Москва не включена в перечень Роспотребнадзора по эндемичным территориям.

В свою очередь, лаборатория "Гемотест" заявила, что клещевой энцефалит выявлен на неэндемичной территории РФ – Камчатке. На типичных территориях специалисты лаборатории нашли КВЭ в Алтайском крае, Омской и Челябинской областях.

По словам главврача "Гемотеста" Максима Маскина, вирус энцефалита считается самой опасной из клещевых инфекций в РФ.

"Симптомы воспаления мозга могут проявиться в течение 28 дней после укуса, но иногда это происходит уже на следующий день. Около 2% пациентов умирают, даже если им оказывают медицинскую помощь", – заявил главврач лаборатории.

Он отметил, что вирус энцефалита нарушает функцию головного и спинного мозга, работу нервной системы. Кроме того, эта инфекция может стать причиной потери слуха или зрения, паралича, атрофии мышц, стойкого тремора рук или ног, развития эпилепсии.

Одной из самых распространенных инфекций, которые переносят клещи, является боррелиоз, или болезнь Лайма. От бактерий боррелий страдают сердце, почки и печень. Кроме того, из-за них у человека может появиться боль в суставах, нарушения речи и координации.

В "Гемотесте" заявили, что чаще боррелиоз в 2023 году обнаруживали в клещах, которые были принесены на анализ в Кемеровской, Костромской, Удмуртской, Свердловской и Иркутской областях, Красноярском крае. В этих регионах бактерией заражены от 40 до 45% клещей. Таким образом, каждый второй укушенный человек может заболеть.

"Инвитро" выявило наиболее высокий процент положительных результатов на боррелиоз в Свердловской – 42,76%, Челябинской – 32,53%, Московской – 24,9% областях и в Москве – 21,67%.

Боррелиоз зафиксировали у жителей Приморья, Ленинградской, Курганской, Волгоградской, Новгородской, Омской областей, Краснодарского края и Татарстана, отметили в региональных управлениях Роспотребнадзора.

В "Гемотесте" сообщили, что около 14% результатов исследований выявили наличие у клещей анаплазмоза. Такая инфекция быстро разрушает клетки иммунной системы, провоцирует воспаление внутренних органов. Кроме того, у человека может появиться нарушение работы почек или воспаление печени. Наибольшее число подобных случаев в этой лаборатории зафиксировали в Забайкальском крае, Воронежской и Иркутской областях.

Положительные результаты на анаплазмоз выявлены в Москве и Московской области, заявили в "Инвитро". Однако, московский регион считается нетипичным для этой инфекции. Типичными зонами являются Приморье, Алтайский и Хабаровский край, Новосибирская область.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что единичные случаи анаплазмоза зафиксировали в Кемеровской области и Красноярском крае.

Инфекция эрлихиоз выявлена в 10–14% исследований в Удмуртии, Пермском крае, Ивановской и Иркутской областях. Об этом свидетельствуют данные лаборатории "Гемотест". Инфекция наносит вред белым клетками крови и стенкам кровеносных сосудов. Кроме того, она вызывает сбои в работе печени, почек и центральной нервной системы.

В "Инвитро" эрлихиоз зафиксировали в Москве и Московской области. В Роспотребнадзоре уточнили, что случаи эрлихиоза единичны. Всего их насчитывается в пределах 10 в РФ. Однако их выявили в Калужской области, Красноярском крае и Удмуртии.

Несмотря на то что начало сезона клещей отличается в разных регионах страны, есть общий принцип: они начинают проявлять активность, когда сходит снег, а среднесуточная температура воздуха достигает 5–7 градусов.

"На май этого года пришелся пик активности иксодовых клещей, а в июне частота обращений снизилась в 1,6 раза", – заявил Маскин.

По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Дмитрия Кузнецова, после укуса клеща человек должен немедленно обратиться за медпомощью. Пациент может получить помощь бесплатно, по полису ОМС, обратившись в поликлинику по месту прикрепления либо в травмпункт.

Кузнецов добавил, что при обращении у пациента убирают насекомое, проводят обработку места укуса. После этого исследуют самого клеща и анализ крови человека на наличие признаков возбудителя инфекции.

"При наличии оснований проводится экспресс-профилактика заболевания путем введения иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Вакцинация также входит в перечень услуг, оказываемых по ОМС", – утчонил эксперт.

В МЧС РФ напомнили, что граждане, находясь на природе в сезон активности клещей, должны каждые 10–15 минут проверять свою одежду, а каждые два часа – тщательно осматривать тело, снимая и выворачивая одежду. По возвращении из леса необходим полный осмотр тела и одежды.

Ранее врач Максим Маскин рассказал, что после укуса клеща у человека может развиться аллергия на продукты животного происхождения, например на красное мясо, мясо птицы, яйца, молоко и молочные продукты, желатин.

Врач добавил, что данный синдром развивается как следствие укуса клеща Amblyomma americanum, которого прозвали Lone Star (одинокая звезда. – Прим. ред.) за белое пятнышко на спине.

Роспотребнадзор назвал число пострадавших от укусов клещей в РФ в 2023 году