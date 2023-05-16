Эксперт назвал участки тела, куда чаще всего цепляется энцефалитный клещ

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Энцефалитные клещи чаще всего присасываются к участкам за ушами, на животе, под коленками, на плечах, подмышками, на ягодицах, в паху, на внутренней части предплечья, на шее. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на эксперта по выживанию Антона Москаева.

"Клещи чаще всего присасываются именно там, но очень долго ищут нужное место, поэтому их можно успеть снять", – заметил он.

Специалист рассказал, что энцефалитный клещ предпочитает темные, влажные места и "охотится" на человека в высокой траве, поле, лесу, на пустырях и дачных лужайках. Май Москаев назвал временем максимальной активности клеща.

Также эксперт добавил, что с апреля необходимо защищать от клещей домашних животных, они могут принести паразитов в дом. Москаев предлагает для этого использовать противоклещевые капли или таблетки.

Ранее врач Наталья Балобанова поделилась, что если вас укусил клещ, то не следует давить его, поджигать, использовать масло. Основной задачей при удалении клеща она назвала "не оторвать брюшко и не оставить хоботок клеща под кожей", а снимать насекомое следует очень осторожно, без резких движений.

До этого энтомолог Вадим Марьинский рассказал, что чаще всего клещи кусают тех, кто не соблюдает меры предосторожности на природе. Эксперт посоветовал пользоваться специальными репеллентами.

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