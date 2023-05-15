Врач рассказала, как самостоятельно достать клеща

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Если вас укусил клещ, то лучше всего обратиться в травматологический пункт, но, когда такой возможности нет, можно извлечь насекомое самостоятельно. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на завкафедрой фармации медицинского факультета университета "Синергия" Наталью Балобанову.

По словам эксперта, ждать, пока клещ напьется крови и сам отпадет, не нужно. Также не следует давить его, поджигать, использовать масло. Балобанова отмечает, что эти методы могут привести к воспалению и травмам.

"Основная задача при удалении клеща – не оторвать брюшко и не оставить хоботок клеща под кожей. Снимать его следует очень осторожно, без резких движений", – рассказала специалист.

Балобанова предлагает два основных способа достать клеща:

при помощи нитки . Следует завязать нитку в узел максимально близко к хоботку клеща, после чего извлечь насекомое. При этом важно не торопиться, понемногу раскачивая клеща, подтягивая его вверх. На это может уйти до 20 минут. По мнению врача, это самый ненадежный способ, так как есть риск оторвать брюшко клеща и оставить внутри хоботок. Поэтому данный способ требует сноровки и терпения;

. Следует завязать нитку в узел максимально близко к хоботку клеща, после чего извлечь насекомое. При этом важно не торопиться, понемногу раскачивая клеща, подтягивая его вверх. На это может уйти до 20 минут. По мнению врача, это самый ненадежный способ, так как есть риск оторвать брюшко клеща и оставить внутри хоботок. Поэтому данный способ требует сноровки и терпения;

при помощи пинцета . Пинцетом нужно схватить брюшко и спинку, чем ближе к основанию хоботка, тем лучше, так как там самые плотные покровы. Держать пинцет нужно перпендикулярно поверхности укуса. Далее необходимо медленно и осторожно выкручивать клеща, чтобы зубцы, расположенные на его хоботке, не обломились.



Эксперт замечает, что, если при извлечении хоботок клеща остался внутри, не стоит паниковать. Нужно взять пинцет или иголку, протереть спиртом для обеззараживания, и вытащить хоботок, после этого обработать рану раствором йода.

Клеща после извлечения Балобанова рекомендует отвезти в лабораторию на анализ, потому что от него можно заразиться клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом.

Ранее ученые открыли и описали три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний. По информации специалистов, они распространены в Сибири и Монголии.

До этого в Минздраве заявили об отсутствии дефицита вакцины от клещевого энцефалита в РФ. В пресс-службе министерства отметили, что за четыре месяца 2023 года в гражданский оборот введено уже почти 2,5 миллиона доз вакцины, что на 20% больше, чем за весь 2022 год.

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