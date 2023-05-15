В России открыли новые виды клещей, способных вызвать чуму

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Ученые открыли и описали три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний. По утверждениям специалистов, эти паразиты широко распространены в Сибири и Монголии. Результаты исследований были опубликованы в журнале Persian Journal of Acarology.

Новые виды клещей принадлежат к двум семействам – Spinturnicidae и Macronyssidae. Первые известны как переносчики бартонеллеза, а вторые – целого ряда опасных инфекций, как, например, чума, боррелиоз, лихорадка Западного Нила, туляремия и прочих.

Одного из паразитов добыли в 2020 году из заспиртованных сборов Зоологического музея МГУ во время обследования коллекции летучих мышей. Остальных собрали прижизненно с отловленных в Бурятии и Туве рукокрылых.

Морфологически клещи не похожи на описанных ранее. Предполагается, что они обитают южнее азиатской части России – на территории Китая. Дальнейшие исследования будут проводиться в сотрудничестве с китайскими специалистами.

Ранее в Минздраве заявили, что недостатка вакцины для профилактики клещевого энцефалита в России нет, на российском рынке ее достаточно. Отмечалось, что за четыре месяца 2023 года в гражданский оборот было введено уже почти 2,5 миллиона доз вакцины.

До этого врачи напомнили россиянам о том, как защититься от клещей и что необходимо делать при укусе.

Роспотребнадзор опубликовал список регионов с угрозой заражения клещевым энцефалитом