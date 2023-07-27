В детском лагере в Удмуртии выявили 12 случаев острой кишечной инфекции

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Двенадцать случаев острой кишечной инфекции выявили в детском лагере "Юность" в Воткинском районе Удмуртии. Региональное управление Роспотребнадзора организовало эпидемиологическое расследование, сообщает пресс-служба ведомства.

"Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи поступлением сообщений <...> с жалобами на симптомы острой кишечной инфекции. <...> Причина вспышки 12 случаев ОКИ устанавливается", – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты ведомства выехали в лагерь для забора биологических материалов и установления источника заражения. На месте проводятся противоэпидемические мероприятия.

Ранее на Житной улице в Москве приостановили работу ресторана "Моремания". До этого у одного из посетителей заведения выявили кишечную инфекцию. При осмотре помещений ресторана специалисты зафиксировали грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

