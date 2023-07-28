СК РФ возбудил дело после вспышки кишечной инфекции в детском лагере в Удмуртии

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Следователи в Удмуртии возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшим массовое заболевание, после вспышки кишечной инфекции в детском лагере "Юность". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

"Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело в связи с размещенной в СМИ информацией о массовом заболевании детей в детском лагере по части 1 статьи 236 УК РФ", – отметили в ведомстве.

По данным следственного комитета, за помощью врачей с признаками инфекции к настоящему времени обратились 25 человек, из них 16 детям потребовалась госпитализация.

О массовом заражении острой кишечной инфекцией в лагере "Юность" стало известно накануне. Управление Роспотребнадзора по Удмуртии отмечало, что организовало по этому поводу эпидемиологическое расследование.

В пятницу, 28 июля, в ведомстве сообщили, что специалисты обнаружили норовирусы в салатах и у семи сотрудников пищеблока лагеря. В связи с этим было принято решение временно закрыть лагерь, а его сотрудников отправить в больницу.

