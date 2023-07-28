Норовирусы обнаружили у сотрудников пищеблока детского лагеря в Удмуртии

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Норовирусы нашли у сотрудников пищеблока детского лагеря "Юность" в Удмуртии. Управление Роспотребнадзора по республике рассказывает о результатах лабораторных исследований в своей официальной группе "ВКонтакте".

"В суточных пробах готовой продукции (салаты), пробах биологического материала от семи сотрудников, в том числе трех сотрудников пищеблока, обнаружены норовирусы", – сообщается в публикации.

Было принято решение временно закрыть лагерь, а его сотрудников отправить в больницу.

Ранее 12 случаев острой кишечной инфекции выявили в детском лагере "Юность" в Удмуртии. Отмечалось, что специалисты Роспотребнадзора выехали в лагерь для забора биологических материалов и установления источника заражения. На месте инцидента эксперты проводили противоэпидемические мероприятия.

Позднее число пострадавших от инфекции выросло до 23. Среди них оказались 20 несовершеннолетних.

Прокуратура республики организовала проверку причин и условий, которые поспособствовали заболеванию детей. Специалисты оценят исполнение администрацией лагеря санитарно-эпидемиологического законодательства.



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