Врач рассказала, как защититься от ротавируса на отдыхе

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Соблюдение правил личной гигиены поможет снизить риски заражения ротавирусной инфекцией. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Ротавирусная инфекция характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта и общей интоксикацией. Она может передаваться через предметы, воду и продукты, с которыми контактировал заболевший.

"Эта инфекция широко распространена как раз там, где мы отдыхаем, потому что ротавирус хорошо чувствует себя при теплой погоде. Он прекрасно себя ощущает в воде и активно там размножается", – отметила специалист.

Основным методом профилактики заболевания считается соблюдение правил личной гигиены.





Татьяна Романенко врач-терапевт Если мы купаемся в бассейне, в открытом водоеме, то стремимся к тому, чтобы минимизировать вероятность попадания воды в ротовую полость, в организм. То есть не глотаем ее.

"После купания обязательно принимаем душ, полощем рот. Естественно, перед приемом пищи мы моем руки", – продолжает терапевт.

Также важно не контактировать с людьми, имеющими симптомы инфекции, к которым относятся повышенная температура тела, рвота или диарея. Кроме того, стоит с осторожностью употреблять напитки со льдом, поскольку он может быть приготовлен не из чистой воды. "Или его могут положить вам руками сотрудники заведения, где вы покупаете этот напиток, а на руках окажутся возбудители ротавирусной инфекции", – предупредила специалист.





Татьяна Романенко врач-терапевт На отдыхе лучше не пить воду из-под крана, а сделать выбор в пользу бутилированной. То же самое – когда мы чистим зубы, полощем рот. Нужно использовать только бутилированную воду.

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