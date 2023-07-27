Ученые исследовали эволюцию смертельно опасных для детей бокавирусов

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Ученые Северо-Кавказского федерального университета вместе с коллегами из Великобритании, Индии, Саудовской Аравии и Австрии исследовали механизм молекулярной эволюции смертельно опасных для детей и домашних животных бокавирусов. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Journal of King Saud University – Science.

Отмечается, что проведенные эксперименты дали возможность не только лучше понять структуру патогена, но и создать питание, которое облегчает течение болезни. Также разрабатываются препараты, подавляющие вирус на молекулярном уровне.

По информации издания, бокавирус человека (HBoV) является ДНК-вирусом. Он, как правило, безопасен сам по себе, но провоцирует различные инфекции желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей, осложняет течение ряда заболеваний.

Добавляется, что HBoV чаще всего встречается у детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. Наибольшую опасность бокавирусы представляют для пациентов с онкологией и ослабленным иммунитетом.

В октябре прошлого года специалисты Университета Колорадо в Боулдере нашли потенциально смертельные вирусы у малоизвестного семейства обезьян, которые могут перейти к человеку. Речь идет о вирусе обезьяньей геморрагической лихорадки (SHFV), вызывающей заболевание, схожее с Эболой.

До этого новый вид генипавируса – вирус Ланъе, передающийся от диких животных человеку, был выявлен учеными из Сингапура и Китая. Среди симптомов инфекции ученые назвали лихорадку, слабость, кашель, анорексию, мышечную боль, тошноту, рвоту и головную боль.

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