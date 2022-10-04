Ученые нашли потенциально смертоносные для человека вирусы у обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты Университета Колорадо в Боулдере нашли потенциально смертельные вирусы у малоизвестного семейства обезьян, которые могут перейти и к человеку. Об этом сообщает Cell со ссылкой на научную публикацию.

Ученые проанализировали патогенность артеривирусов, распространяющихся на свиней и лошадей, которые являются малоизученными среди нечеловеческих приматов. Специалисты исследовали вирус обезьяньей геморрагической лихорадки (SHFV), вызывающий смертельное заболевание, схожее с Эболой. Начиная с 1960-х болезнь вызывала губительные вспышки среди макак.

Специалисты выяснили, что инфекция атакует иммунные клетки и устраняет ключевые механизмы защиты подобно вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) и вирусу иммунодефицита обезьян (SIV). Авторы исследования призвали людей быть бдительными, чтобы остановить появление новой пандемии.

Ранее российские ученые нашли в экстракте гриба Aspergillus cavernicola ранее необнаруженное противоопухолевое вещество. Они выяснили, что монасникотиновая кислота тормозит рост и миграцию раковых клеток. По словам главного автора исследования, трансформации МНК имеют шансы стать полноценными лекарствами от рака.

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