Ученые из КНР и Сингапура обнаружили новый вид генипавируса

09:52
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Новый вид генипавируса – вирус Ланъе, передающийся от диких животных человеку, выявлен учеными из Сингапура и Китая, сообщает портал "Пэнпай".
Отмечается, что в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань было зафиксировано 35 инфицированных.
По данным авторов исследования, новый патоген схож с вирусом Нипах, при этом тяжелых случаев и летальных исходов не было выявлено.
Среди симптомов инфекции ученые назвали лихорадку, слабость, кашель, анорексию, мышечную боль, тошноту, рвоту и головную боль. Они также отметили, что в настоящее время нет доказательств того, что вирус способен передаваться от человека к человеку.
Уточняется, что геном вируса Ланъе состоит из 18 402 нуклеотидов, похож на другие 5 известных ученым генипавирусов и наиболее схож с вирусом Моцзян, который был впервые обнаружен в южной китайской провинции Юньнань.
Чаще инфекция встречалась у землеройковых – 27% из 262 исследованных животных. Кроме того, антитела к нему были выявлены у некоторых собак и коз.
До обнаружения вируса Ланъе было известно о двух видах способных заражать людей генипавирусов, среди которых вирус Нипах и Хендра. Считается, что летучие мыши являются естественным резервуаром данных инфекций в дикой природе.
В конце июня 2021 года ученые из Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра. По оценке ВОЗ, данный вирус является одним из самых опасных в мире. Он передается людям, съевшим фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Ни лекарств, ни вакцины от такого вируса не существует, а уровень его летальности составляет от 40 до 75%.
В Индии было уже четыре вспышки этого заболевания – в 2001, 2007, 2018 и 2019 годах. По словам ученых, с марта 2020 года исследованы образцы 80 мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, живущих в пещере Махабалешвара. У них обнаружили РНК и антитела к вирусу Нипах.
В Индии обнаружили новый смертельный вирус
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