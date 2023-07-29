Более 60 детей отравились в лагере на Алтае

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Алтай"

Более 60 детей отравились в детском лагере на Алтае, сообщает прокуратура Республики Алтай в телеграм-канале.

В настоящее время прокуратура региона организовала проверку по факту заболеваний детей в лагере.

"29.07.2023 в прокуратуру Шебалинского района поступила информация о наличии множественных симптомов отравления у отдыхающих детей в детском лагере "Горный Орленок", расположенном возле села Камлак Шебалинского района Республики Алтай", – отметили в ведомстве.

Предварительно прокуратура установила, что всего произошло 67 случаев отравления. Заболевшим оказана необходима медпомощь. Сейчас специалисты рассматривают вопрос о приостановлении работы детского лагеря.

После проверки при наличии оснований эксперты примут перечень мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по факту отравления людей на производстве возбудили в Красногорске в соответствии со статьей 238 Уголовного кодекса РФ. Отмечалось, что 29 работников предприятия были госпитализированы вечером 28 июля после приема еды в рабочей столовой.

Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства инцидента, даст оценку действиям лиц, которые несут ответственность за организацию питания. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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