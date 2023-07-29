Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело по факту отравления людей на производстве возбудили в Красногорске в соответствии со статьей 238 Уголовного кодекса РФ, сообщает ГСУ СК России по Московской области в телеграм-канале.

"По данным следствия, 29 июля 2023 на одном из производств, расположенных в городском округе Красногорск 29 человек почувствовали признаки недомогания. Пострадавшие обратились в медицинское учреждение для оказания помощи, их жизни и здоровью ничего не угрожает", – отметили в ведомстве.

Следствие уточнило, сейчас эксперты работают на месте инцидента. Помимо этого, ведутся допросы, планируется назначение судебных экспертиз. Также следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

По факту обращения в медучреждение работниками предприятия в Красногорске, прокуратура Московской области организовала проверку.

В телеграм-канале подмосковной прокуратуры сообщили, что 29 работников предприятия были госпитализированы вечером 28 июля после приема еды в рабочей столовой.

Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства инцидента, даст оценку действиям лиц, которые несут ответственность за организацию питания. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В настоящее время на месте происшествия работает прокурор по Красногорску Сергей Молочков.

Накануне сообщалось, что председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах отравления граждан продукцией суши-бара в Тамбове.

В четверг, 27 июля, сообщалось, что 17 человек, включая четырех детей, отравились едой из суши-бара в Тамбове. Детей доставили в областную больницу.

Роспотребнадзор возбудил административное производство в отношении владельца заведения "Суши Даром".

Число отравившихся шаурмой в Иркутской области увеличилось до 101 человека