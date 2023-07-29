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Уголовное дело по факту отравления людей на производстве возбудили в Красногорске
Фото: Следственный комитет РФ
Уголовное дело по факту отравления людей на производстве возбудили в Красногорске в соответствии со статьей 238 Уголовного кодекса РФ, сообщает ГСУ СК России по Московской области в телеграм-канале.
"По данным следствия, 29 июля 2023 на одном из производств, расположенных в городском округе Красногорск 29 человек почувствовали признаки недомогания. Пострадавшие обратились в медицинское учреждение для оказания помощи, их жизни и здоровью ничего не угрожает", – отметили в ведомстве.
Следствие уточнило, сейчас эксперты работают на месте инцидента. Помимо этого, ведутся допросы, планируется назначение судебных экспертиз. Также следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.
По факту обращения в медучреждение работниками предприятия в Красногорске, прокуратура Московской области организовала проверку.
В телеграм-канале подмосковной прокуратуры сообщили, что 29 работников предприятия были госпитализированы вечером 28 июля после приема еды в рабочей столовой.
Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства инцидента, даст оценку действиям лиц, которые несут ответственность за организацию питания. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В настоящее время на месте происшествия работает прокурор по Красногорску Сергей Молочков.
Накануне сообщалось, что председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах отравления граждан продукцией суши-бара в Тамбове.
В четверг, 27 июля, сообщалось, что 17 человек, включая четырех детей, отравились едой из суши-бара в Тамбове. Детей доставили в областную больницу.
Роспотребнадзор возбудил административное производство в отношении владельца заведения "Суши Даром".
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