Главе СК РФ доложат об обстоятельствах отравления людей в суши-баре Тамбова

Фото: Следственный комитет РФ

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах отравления граждан продукцией суши-бара в Тамбове, сообщается в телеграм-канале СКР.

В связи с отравлением людей, включая детей, организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Тамбовской области доложить о предварительно установленных в ходе проверки обстоятельствах и причинах происшествия.

Накануне сообщалось, что 17 человек, включая четырех детей, отравились едой из суши-бара в Тамбове. Детей доставили в областную больницу.

Роспотребнадзор возбудил административное производство в отношении владельца заведения "Суши Даром". По данным надзорного ведомства, накануне жители Тамбова заказали суши, пиццу и лапшу в этом заведении. Специалисты управления Роспотребнадзора по Тамбовской области проводят эпидемиологическое расследование.

Число отравившихся шаурмой в Иркутской области увеличилось до 101 человека