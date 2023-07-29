Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Столовую на предприятии в Красногорске, где отравились рабочие, закрыли до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"На данный момент помещение столовой закрыто до выяснения всех обстоятельств. Все сотрудники, получавшие еду из столовой, направлены на дополнительное медицинское обследование. <...> ТПГК "Союзснаб" подтверждает случившуюся ситуацию", – отмечается в сообщении.

По данным городской администрации, с 29 пострадавшими и их родственниками связь в круглосуточном режиме поддерживают представители организации "Союзснаб". В настоящее время эта компания оказывает и планирует дальше оказывать необходимую помощь.

Представитель администрации Красногорска заявил, что по факту случившегося проводится расследование. Сейчас проверяются поставщики продуктов питания для столовой, где произошел инцидент. Также эксперты усилили меры безопасности. В пищеблоке и столовой проводится дезинфекция.

В администрации добавили, что территорию предприятия для проверки посетили представители Роспотребнадзора.

"Официальное заключение будет получено после полного завершения экспертизы", – отметили в сообщении.

По данным управления Роспотребнадзора по Московской области, эксперты приступили к эпидрасследованию по факту вспышки острой кишечной инфекции (ОКИ) в Красногорске.

"За медицинской помощью обратились 38 человек, 31 из них госпитализирован. Причина возникновения очага ОКИ устанавливается", – заявили в региональном ведомстве.

В ведомстве добавили, что ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по факту отравления людей на производстве возбудили в Красногорске в соответствии со статьей 238 Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, 29 июля 2023 на одном из производств в Красногорске 29 человек почувствовали недомогание после употребления пищи в столовой. Пострадавшие обратились в медицинское учреждение для оказания помощи.

В свою очередь, по факту обращения в медучреждение работниками предприятия в Красногорске, прокуратура Московской области организовала проверку.

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