Работу лагеря "Юность" в Удмуртии приостановили после отравления детей

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Воткинский районный суд в Удмуртии на три месяца приостановил работу лагеря "Юность", где отравились 17 детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

"Суд <...> назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок на 90 суток", – говорится в сообщении.

Отмечается, что организацию признали виновной по статье 6.5 КоАП РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Наказание назначено с учетом времени, необходимого для устранения выявленных нарушений.

Как установили в суде, в качестве питьевой в лагере использовали водопроводную воду, которая не отвечала требованиям безопасности. Микробное загрязнение выявили в образцах воды, взятых из питьевого фонтанчика на территории учреждения, из корпуса лагеря и скважины.

О массовом заражении острой кишечной инфекцией в детском лагере "Юность" в Воткинском районе Удмуртии стало известно 27 июля. За медпомощью обратились по меньшей мере 25 человек, а 17 и вовсе потребовалась госпитализация.

Позже Роспотребнадзор обнаружил у сотрудников пищеблока лагеря норовирусы. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание.

