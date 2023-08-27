Срок следствия по делу обвиняемой в убийстве военкора Татарского продлен до 2 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Срок следствия по делу обвиняемой Дарьи Треповой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) продлен до 2 декабря 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

"21 августа 2023 года срок предварительного следствия продлен в установленном законом порядке руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до 8 месяцев, то есть до 02 декабря 2023 года", – уточняется в документе.

Теракт в кафе "Стрит-бар", расположенном на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, произошел 2 апреля 2023 года. Трепова была задержана на следующий день в качестве подозреваемой, которая может быть причастна к произошедшему.

В результате теракта погиб военкор Владлен Татарский. Еще 42 человека, которые пришли на творческий вечер журналиста, пострадали. Отмечалось, что Трепова принесла на мероприятие статуэтку Татарского, которая впоследствии сдетонировала.

В ходе выяснения обстоятельств дела было установлено, что подготовкой теракта руководил журналист Роман Попков, он вел переписку с арестованной. По факту произошедшего Попкова объявили в розыск.

25 июля Следственный комитет предъявил Треповой окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. 25 августа Басманный суд Москвы продлил арест Треповой до 2 декабря.

Накануне в правоохранительных органах заявили, что расследование дела, связанного с Треповой, приближается к завершению.

СК предъявил окончательное обвинение Треповой за теракт, в котором погиб военкор Татарский