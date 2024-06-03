Экс-руководитель "Либеральной России" Сидельников объявлен в розыск

Фото: ТАСС/Алан Бадов (Андрей Сидельников признан в РФ иноагентом)

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывшего руководителя партии "Либеральная Россия" Андрея Сидельникова (признан в России иноагентом). Соответствующая информация размещена на сайте МВД.

В базе розыска министерства не уточняется уголовная статья, по которой он разыскивается. Как пишут СМИ, Сидельникову вменяется статья "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

Сидельников был одним из руководителей партии "Либеральная Россия", созданной Борисом Березовским в 2000-х. Позднее он вслед за бизнесменом эмигрировал в Великобританию.

Минюст РФ признал Сидельникова иноагентом в октябре 2023 года. Министерство сообщало, что он призывал предоставить вооружение украинским войскам, негативно высказывался о РФ и ее гражданах.

