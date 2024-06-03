03 июня, 17:08Политика
Экс-руководитель "Либеральной России" Сидельников объявлен в розыск
Фото: ТАСС/Алан Бадов (Андрей Сидельников признан в РФ иноагентом)
Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывшего руководителя партии "Либеральная Россия" Андрея Сидельникова (признан в России иноагентом). Соответствующая информация размещена на сайте МВД.
В базе розыска министерства не уточняется уголовная статья, по которой он разыскивается. Как пишут СМИ, Сидельникову вменяется статья "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".
Сидельников был одним из руководителей партии "Либеральная Россия", созданной Борисом Березовским в 2000-х. Позднее он вслед за бизнесменом эмигрировал в Великобританию.
Минюст РФ признал Сидельникова иноагентом в октябре 2023 года. Министерство сообщало, что он призывал предоставить вооружение украинским войскам, негативно высказывался о РФ и ее гражданах.
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