20 марта, 15:30Транспорт
Патрулирование на четырех улицах Москвы усилят для повышения безопасности
На четырех улицах Москвы будет усилено патрулирование для повышения безопасности на дорогах. Об этом сообщает столичный Дептранс в MAX.
Инспекторы МАДИ с 23 по 30 марта будут чаще проверять соблюдение правил остановки и стоянки на Комсомольской площади, улицах Большой Никитской, Россолимо, Малой Пироговской.
Водителям напоминают о необходимости соблюдать правила парковки, останавливаться можно только в разрешенных местах. Важно не подвергать опасности пешеходов и не создавать помехи для других участников движения.
"Проводим усиленные проверки: это помогает сократить количество нарушений. Для нас важен комфорт всех участников движения: как водителей, так и пешеходов. Просим автомобилистов быть внимательными, а также строго соблюдать ПДД", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр рассказал, что открытие мотосезона в марте связано с высоким риском ДТП. Стоит подождать, когда температура на улице будет плюс 10 градусов днем и ночью.
Он также отметил, что опасность грозит даже опытным мотоциклистам, однако они в такое время обычно не выезжают на дорогу, даже если очень хотят.
