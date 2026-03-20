Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 15:30

Транспорт

Патрулирование на четырех улицах Москвы усилят для повышения безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На четырех улицах Москвы будет усилено патрулирование для повышения безопасности на дорогах. Об этом сообщает столичный Дептранс в MAX.

Инспекторы МАДИ с 23 по 30 марта будут чаще проверять соблюдение правил остановки и стоянки на Комсомольской площади, улицах Большой Никитской, Россолимо, Малой Пироговской.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать правила парковки, останавливаться можно только в разрешенных местах. Важно не подвергать опасности пешеходов и не создавать помехи для других участников движения.

"Проводим усиленные проверки: это помогает сократить количество нарушений. Для нас важен комфорт всех участников движения: как водителей, так и пешеходов. Просим автомобилистов быть внимательными, а также строго соблюдать ПДД", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр рассказал, что открытие мотосезона в марте связано с высоким риском ДТП. Стоит подождать, когда температура на улице будет плюс 10 градусов днем и ночью.

Он также отметил, что опасность грозит даже опытным мотоциклистам, однако они в такое время обычно не выезжают на дорогу, даже если очень хотят.

Столичным водителям посоветовали менять резину на летнюю не раньше 10 апреля

транспортбезопасностьгород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика