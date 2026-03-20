В ряде районов Славянска объявлена принудительная эвакуация детей

В ряде районов Славянска, находящегося под контролем Киева на территории ДНР, объявлена принудительная эвакуация детей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава военной администрации региона Вадим Филашкин.

По его словам, соответствующий приказ уже подписан и направлен на согласование в координационный штаб. В перечень включены 29 улиц, 10 переулков и 2 въезда.

В течение недели с 14 марта российская армия нанесла массированный и 6 групповых ударов по целям на территории Украины. Минобороны РФ пояснило, что эти операции были предприняты в качестве реакции на атаки, направленные против гражданской инфраструктуры РФ.

Также сообщалось, что за этот период российские войска установили контроль над двумя населенными пунктами в ДНР – Павловкой и Федоровкой Второй.