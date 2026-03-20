Психолог Резенова: детей младше семи лет не стоит отдавать в школу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Детей младше семи лет рано отдавать в школу. Таким мнением с Москвой 24 поделилась детский и подростковый психолог Надежда Резенова.

По ее словам, несмотря на то что в школу берут с шести с половиной лет, торопиться отдавать ребенка в первый класс не надо.





Надежда Резенова детский и подростковый психолог В этом возрасте дети еще, как правило, не способны выдерживать тот темп и нагрузку, которую дает современная школа. Поэтому на фоне более старших детей они могут быстрее уставать и хуже усваивать материал, а в итоге терять мотивацию.

Также психолог посоветовала родителям обратить внимание, насколько сын или дочь умеет управлять своим телом: может ли ребенок побыть на одном месте, сосредоточившись на деле хотя бы 10 минут. Ведь в учебном заведении усидчивость будет иметь очень важную роль.

До поступления в школу Резенова рекомендовала делать акцент на развитии внимания, логического мышления, памяти и воображения у будущего школьника.

"Достаточно время от времени в процессе повседневных дел подкидывать небольшие задачки. Например, по дороге в детский сад можно задавать вопросы: "Какое сегодня время года?", "Почему ты решил, что весна?", "А что наступит потом?" и так далее", – посоветовала специалист.

Также можно поиграть, например, во время приготовления обеда на кухне. Положить на стол в ряд ложку, морковь, свеклу – несколько любых разных предметов. Далее надо попросить, чтобы ребенок запомнил, в каком порядке они лежат, а затем ненадолго закрыл глаза. В это время нужно поменять предметы местами и спросить, что изменилось, пояснила Резенова.

Ранее детский психолог-педагог Дарья Дугенцова посоветовала не платить ребенку за хорошие оценки. Материальные стимулы могут временно повысить успеваемость школьника, однако впоследствии это снижает внутреннюю мотивацию к развитию, отметила она.

