"Мосбилет" подготовил подборку культурных мероприятий 21 и 22 марта

В предстоящие выходные, 21 и 22 марта, на разных площадках города пройдут интересные концерты, спектакли и выставки. Сервис "Мосбилет" подготовил подборку мероприятий, передает портал мэра и правительства столицы.

В частности, в субботу, 21 марта, любители музыки приглашаются в концертный зал "Зарядье", где выступят органисты Ольга Котлярова и Владимир Хомяков. Все желающие смогут услышать композиции Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта и Георга Фридриха Генделя в их исполнении.

В этот же день можно послушать рояль и орган в Московском международном доме музыки. Там исполнят произведения Анатолия Лядова, Роберта Шумана, Дмитрия Шостаковича, Эдварда Грига, Камиля Сен-Санса и Петра Чайковского.

В воскресенье, 22 марта, пройдет концерт "Под сенью царственных муз: романсы и арии императорской эпохи" в исполнении творческого проекта Cantilena. Состоится он в Оперном доме в музее-заповеднике "Царицыно". Гости услышат произведения, которые пользовались популярностью при российском императорском дворе в XVIII – начале XX века.

21 марта все желающие также смогут посетить Хлебный дом музея-заповедника "Царицыно", где пройдет выставка "Великолепие русского костюма". Там можно увидеть свыше 450 экспонатов из 19 музеев и частных коллекций. Это и праздничная народная одежда, и головные уборы, украшения, вышивка, а также золотное кружево XIX века.

21 и 22 марта будет открыта экспозиция "Вехи истории Коломенского" в музее-заповеднике "Коломенское". Посетителям покажут разные археологические находки, оружие, керамику, иконы, рукописные книги и предметы быта русских крестьян.

Тематическую экскурсию можно посетить в первом оранжерейном корпусе музея-заповедника "Царицыно" в эти же дни. Там будут представлены экзотические цветы и пряности.

Кроме того, в выходные будет работать выставка, посвященная журналисту и писателю Владимиру Гиляровскому. Там будут представлены его личные вещи, в том числе фотографии, письма и записные книжки с автографами.

22 марта в 17:00 жители и гости столицы могут побывать на медитации в Музее Москвы в рамках проекта "Выставка про ПНИ". Документальные фотографии покажут жизнь пациентов психоневрологических диспансеров. Гости обсудят, что скрыто за кадром, и поразмышляют, способно ли искусство не только показывать реальность, но и менять отношение к ней.

21 марта в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского пройдет спектакль "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя. Там будут хор, эстрадные номера и мистическая сценка с зеркалами. Театр представит настоящий народный праздник.

21 и 21 марта в театре "Модерн" будет представлена постановка "Вишневый сад" по произведению Антона Чехова. Зрители смогут порассуждать о переменах, надеждах на будущее и хрупкости души.

22 марта в Театре сатиры состоится показ пластической драмы "Арбенин. Маскарад без слов", в основу которой легли произведения Михаила Лермонтова. Постановка расскажет о профессиональном игроке Евгении Арбенине, который откажется от своего увлечения ради женитьбы.

Ранее сообщалось, что 31 марта в музее-заповеднике "Коломенское" откроется новая постоянная экспозиция "Архитектура древнего города. Люди и технологии". Выставка приурочена к 103-летию со дня основания учреждения.

Там будут представлены разные материалы, включая дерево, кирпич, слюду, керамику, белый камень и металл. Расскажут посетителям и об инструментах, которыми их обрабатывали, а дети смогут поучаствовать в интерактиве, потрогав некоторые предметы и выполнив задания.

