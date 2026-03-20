Дмитриев опроверг слухи о передаче США предложения по разведданным

Информация западных СМИ о том, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев передал американской стороне предложение РФ по разведданным – фейк. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Речь идет о статье газеты Politico. Журналисты утверждали, что Дмитриев в ходе поездки в Майами якобы передал американцам предложение РФ о сделке, согласно которой Москва перестанет передавать разведданные Ирану, а Вашингтон – Украине.

Дмитриев встретился с представителями администрации США во Флориде 11 марта. Переговоры проходили в рамках российско-американской рабочей группы по экономическим вопросам.

До этого он встречался с американской стороной в Женеве 26 февраля. Спецпредставитель российского лидера покинул отель Four Seasons Hotel des Bergues Geneva спустя более чем два часа после начала переговоров. При этом итоги встречи он никак не прокомментировал.

