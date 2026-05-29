У станции метро "Речной вокзал" выявили 277 безбилетников во время усиленной проверки

В ходе усиленной проверки оплаты проезда на маршрутах у станции метро "Речной вокзал" 28 мая выявили 277 безбилетников. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Контролеры совместно с сотрудниками полиции проверили более 4,4 тысячи проездных билетов. Двоих нарушителей доставили в отделение полиции.

"Продолжаем бороться с теми, кто не оплачивает проезд. 28 мая прошла 20-я усиленная проверка с начала года", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Все выявленные безбилетники получили штрафы в размере 5 тысяч рублей. В департаменте напомнили, что средства от оплаты проезда направляются на развитие городского транспорта и инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что за последние 3 года реальные сроки вынесли 15 безбилетникам за нападение на контролеров. Злоумышленникам выносили приговоры вплоть до 3,5 года лишения свободы.

