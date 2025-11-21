Форма поиска по сайту

21 ноября, 15:29

Происшествия

Мужчина получил два года условно за нападение на контролера в автобусе Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве мужчина получил два года условно с испытательным сроком за нападение на контролера в автобусе, передает телеграм-канал столичного Дептранса.

Суд вынес ему приговор по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Как пояснили в ведомстве, летом текущего года мужчина во время проверки оплаты проезда в автобусе попытался вырвать служебное оборудование у контролера. Кроме того, он ударил женщину по голове.

"Нападение на контролера – это преступление. Мы всегда сообщаем о таких случаях в правоохранительные органы для проверки. Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

В Дептрансе также напомнили, что штраф за безбилетный проезд составляет 2 тысячи рублей, а за неправомерное использование карты москвича – 4 тысячи рублей.

Еще одному мужчине грозит до 10 лет лишения свободы за нападение на контролера в Москве. Инцидент произошел 28 октября в автобусе маршрута № т63.

Контролер попросила пассажира предоставить проездной билет для проверки оплаты проезда. Однако тот ударил инспектора по лицу, после чего скрылся с места. Спустя время злоумышленник был задержан.

