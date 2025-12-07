Глава МИД Белоруссии обвинил Литву в "игре" с дронами ради денег от ЕС

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Литва "играет" с дронами ради получения денег от Евросоюза, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков телеканалу "Первый информационный".

"У них есть хороший учитель – Польша. Поиграть провокациями на (белорусской. – Прим. ред.) границе для того, чтобы потом в Европе "трясти" какими-то призывами и просить денег", – сказал министр.

30 ноября литовский дрон вторгся в воздушное пространство Белоруссии и упал в черте Гродно. МИД республики выразил протест после случившегося и потребовал от Вильнюса расследовать обстоятельства произошедшего.

Уточнялось, что дрон был оснащен фото- видеокамерой, а также сбрасывал печатную продукцию экстремистской направленности. Пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала действия Литвы "стрельбой себе между ног".