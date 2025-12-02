Пресс-секретарь Лукашенко назвала действия Литвы "стрельбой себе между ног"

Фото: ТАСС/POOL/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт раскритиковала позицию Литвы в ситуации с БПЛА, нарушившим границу Белоруссии.

Она заявила ТАСС, что Вильнюс, "уже выстрелив себе в ногу, стреляет себе между ног".

"Что касается литовцев – сев в лужу в свое время с закрытием границы, литовцы допускают очередные глупости, которые обернутся против них. Думаем, ни белорусскому, ни литовскому народу это не нужно, но мы готовы ко всему", – сказала Эйсмонт.

Она также добавила, что Минск вскоре "увидит цели и мотивы Вильнюса".

Литовский БПЛА 30 ноября вторгся в воздушное пространство Белоруссии и упал в черте Гродно. МИД республики выразил по этому поводу протест и потребовал от Вильнюса расследовать обстоятельства случившегося.

В МВД Белоруссии добавили, что дрон был оснащен фото- видеокамерой, а также осуществлял сброс печатной продукции экстремистской направленности.