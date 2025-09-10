Туск заявил о нарушении воздушного пространства Польши

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Польский премьер Дональд Туск на своей странице в социальной сети X сообщил о нарушении воздушного пространства страны в ночь на 10 сентября.

По его словам, это происходит уже не в первый раз. В связи с этим против обнаруженного в небе объекта было применено вооружение.

Туск отметил, что постоянно находится на связи с президентом и главой Минобороны Польши. В настоящее время он уже получил доклад от оперативного командира.

Замминистра национальной обороны Цезарий Томчик в социальной сети X уточнил, что операция по уничтожению нарушивших границу объектов продолжается.

Ранее польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США заявляли, что четыре аэропорта Польши, в том числе аэропорт Шопена в Варшаве, были закрыты в ночь на 10 сентября в связи с незапланированной военной деятельностью, которая связана с обеспечением безопасности страны.

До этого Туск пообещал в ночь на 12 сентября закрыть границу с Белоруссией, в том числе пограничные переходы на железной дороге, из-за российско-белорусских учений "Запад-2025", которые пройдут в республике с 12 по 16 сентября.

Задача учений заключается в группировке войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства, а цель – в проверке возможностей государств и оценке готовности стран к отражению возможной агрессии.

