Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут 12–16 сентября

Фото: depositphotos/borkus

На территории Белоруссии с 12 по 16 сентября пройдут белорусско-российские учения "Запад-2025", передает РИА Новости слова начальника департамента международного военного сотрудничества – помощника министра обороны Белоруссии Валерия Ревенко.

Темой учения станет группировка войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Ревенко подчеркнул, что их цель – проверка возможностей стран обеспечить военную безопасность и готовность к отражению возможной агрессии.

В ходе учения будут отработаны такие вопросы, как ведение оборонительного боя, отражение ударов средств воздушного нападения противника, авиационная поддержка действий войск, борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника.

Генеральный штаб Вооруженных сил Белоруссии будет осуществлять руководство учением.

Ревенко также отметил, что его страна проводит миролюбивую политику и осуществляет мероприятия, направленные на обеспечение военной безопасности государства.

Одной из форм реализации является работа региональной группировки войск Белоруссии и России, созданной в 2000 году. В рамках ее деятельности один раз в два года проводятся совместные учения.

Ранее в Белоруссии начались оперативно-тактические учения войск Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО). Учения продлятся до 30 августа.

Руководить мероприятиями будет полковник Михаил Матросов. В ходе учений будут отработаны вопросы применения новых видов вооружения, борьбы с беспилотными летательными аппаратами и стрельбы.

