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Практическая часть учений ВМФ РФ и ВМС Китая началась в Японском море, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

"Корабли и суда Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вышли в Японское море из Владивостока для проведения практической части совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие – 2025", – говорится в сообщении.

Российские и китайские корабли в ходе учений сформировали совместный отряд, а также провели тренировки по связи и маневрированию. В состав совместного отряда вошли корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Громкий", а также миноносцы "Шаосин" и "Урумчи".

Помимо этого, спасательные судна "Игорь Белоусов" и "Сиху" совместно с дизель-электрическими подводными лодками двух стран отрабатывали спасательные задачи.

Проведение морской части традиционных российско-китайских учений запланировано до 5 августа. Военные моряки России и Китая при поддержке морской авиации совершенствуют совместные действия, связанные с поиском и спасением на море, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону.

Ранее Владимир Путин заявил, что ударная мощь и боевые возможности Военно-морского флота России существенно возрастут после преобразования пяти бригад морской пехоты в дивизии. Глава государства заверил, что реорганизация завершится в ближайшие пять лет.

Вместе с тем президент утвердил Стратегию развития ВМФ до 2050 года. Она включает в себя анализ развития военно-политической обстановки, возможных вооруженных конфликтов и потенциала ведущих военно-морских держав. Кроме того, в документе дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта спецоперации.