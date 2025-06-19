TNI: модернизированная подлодка "Якутск" передана ВМФ России

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Россия усилилась на Дальнем Востоке, включив 11 июня в состав Военно-морского флота (ВМФ) подводную лодку "Якутск". Об этом сообщает The National Interest (TNI).

Подводная лодка, разработанная проектом "Варшавянка", обладает современными системами шумоподавления. Именно поэтому она является одной из самых малозаметных неатомных субмарин в мире. Из-за низкой акустической сигнатуры судно получило от Военно-морских сил (ВМС) США прозвище "Черная дыра".

Издание уточняет, что подобные подводные лодки будут играть важную роль в любых возможных конфликтах великих держав.

"Русские придумали, как построить по-настоящему динамичные подводные силы", – отметили журналисты.

Ранее главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев рассказывал, что российский Тихоокеанский флот (ТОФ) пополняется новыми кораблями, подводными лодками и авиационной техникой, увеличивая тем самым свой боевой потенциал.

В свою очередь, Владимир Путин указывал, что ВМФ России играет важнейшую роль в обеспечении безопасности страны. Президент заявил, что сегодняшняя обстановка в мире, новые угрозы и технологическая революция требуют создания нового облика флота страны.

Российский лидер подчеркнул, что одной из приоритетных задач в укреплении флота является его развитие в стратегических и ядерных силах. Путин добавил, что за последние пять лет в России было построено 49 кораблей различных классов, в том числе надводных кораблей и новых подводных ракетоносцев "Борей А" и "Ясень-М".