Тихоокеанский флот РФ пополняется новыми кораблями и подлодками

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Российский Тихоокеанский флот (ТОФ) пополняется новыми кораблями, подводными лодками и авиационной техникой, увеличивая тем самым свой боевой потенциал. Об этом сообщил ТАСС главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

По результатам подготовки в текущем периоде обучения объединения, соединения и воинские части ТОФ подтверждают высокий уровень подготовки и боевой выучки.

"Все воинские части Тихоокеанского флота способны выполнить задачи по предназначению в кратчайшие сроки", – подчеркнул Моисеев.

Владимир Путин заявлял, что военно-морской флот (ВМФ) России играл и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности страны. РФ уделяет серьезное и приоритетное внимание совершенствованию военно-морского флота.

По словам Путина, сегодняшняя обстановка в мире, новые угрозы и технологическая революция требуют создания нового облика ВМФ. В связи с этим глава государства отметил необходимость системного развития всех составляющих российского флота, включая подводные лодки, корабли и морскую авиацию.