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Военно-морские силы Великобритании намерены модернизировать вспомогательный флот, предназначенный для буксировки атомных подлодок, в том числе подводные лодки типа Vanguard, оснащенные ядерным оружием. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Согласно данным газеты, программа модернизации вспомогательного флота включает поставку 24 новых судов в течение следующего десятилетия. Контракт оценивается в 850 миллионов фунтов стерлингов. В рамках этого проекта королевские ВМС получат 6 специализированных буксиров для атомных подводных лодок типа Vanguard и Astute, уточнили в издании.

В газете добавили, что программа модернизации также включает замену вспомогательных судов: транспортов для перевозки личного состава между кораблями, барж с боеприпасами, лоцманского судна и нефтеналивной баржи.

В составе королевских ВМС Великобритании сегодня числятся четыре атомные подлодки типа Vanguard: HMS Vanguard, HMS Vengeance, HMS Victorious и HMS Vigilant. Эти субмарины, спущенные на воду в 1990-х годах, вооружены баллистическими ракетами Trident II (D5), говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Британия поставляет ВСУ макеты вооружений "в стиле IKEA" для обмана российской армии. Отмечается, что страна хочет, чтобы военные израсходовали свои снаряды, уничтожая макеты, а также чтобы в ВС РФ думали, что Лондон отправил ВСУ больше вооружения, чем на самом деле.

До этого в Британии офицеры ВС выступили против обещанного президентом США Дональдом Трампом скорого урегулирования конфликта на Украине. По данным СМИ, высокопоставленные британские офицеры считают, что после этого между Россией и Западом начнется гонка по подготовке своих армий к следующему конфликту.