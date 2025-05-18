Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 12:23

Политика
Главная / Новости /

Telegraph: Британия модернизирует вспомогательный флот для несущих ядерное оружие подлодок

Британия модернизирует вспомогательный флот для несущих ядерное оружие подлодок – СМИ

Фото: 123RF/miro3d

Военно-морские силы Великобритании намерены модернизировать вспомогательный флот, предназначенный для буксировки атомных подлодок, в том числе подводные лодки типа Vanguard, оснащенные ядерным оружием. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Согласно данным газеты, программа модернизации вспомогательного флота включает поставку 24 новых судов в течение следующего десятилетия. Контракт оценивается в 850 миллионов фунтов стерлингов. В рамках этого проекта королевские ВМС получат 6 специализированных буксиров для атомных подводных лодок типа Vanguard и Astute, уточнили в издании.

В газете добавили, что программа модернизации также включает замену вспомогательных судов: транспортов для перевозки личного состава между кораблями, барж с боеприпасами, лоцманского судна и нефтеналивной баржи.

В составе королевских ВМС Великобритании сегодня числятся четыре атомные подлодки типа Vanguard: HMS Vanguard, HMS Vengeance, HMS Victorious и HMS Vigilant. Эти субмарины, спущенные на воду в 1990-х годах, вооружены баллистическими ракетами Trident II (D5), говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Британия поставляет ВСУ макеты вооружений "в стиле IKEA" для обмана российской армии. Отмечается, что страна хочет, чтобы военные израсходовали свои снаряды, уничтожая макеты, а также чтобы в ВС РФ думали, что Лондон отправил ВСУ больше вооружения, чем на самом деле.

До этого в Британии офицеры ВС выступили против обещанного президентом США Дональдом Трампом скорого урегулирования конфликта на Украине. По данным СМИ, высокопоставленные британские офицеры считают, что после этого между Россией и Западом начнется гонка по подготовке своих армий к следующему конфликту.

Британские СМИ сообщили о разработке новой оборонной стратегии против России

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика