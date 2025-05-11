Times: Британия поставляет ВСУ макеты вооружений "в стиле IKEA"

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Британия поставляет ВСУ макеты вооружений "в стиле IKEA", чтобы обмануть российскую армию. Об этом сообщает британская газета Times.

"Британские военные отправляют украинским войскам макеты в стиле IKEA, которые выглядят как системы ПВО и танки, чтобы обмануть русских и заставить их поражать ложные цели", – говорится в материале.

По информации издания, Британия хочет, чтобы российская армия израсходовала свои снаряды, уничтожая макеты, а также чтобы в ВС РФ думали, что Лондон отправил ВСУ больше вооружения, чем на самом деле.

"Эксперты делают цифровые фотографии оборудования, которое Великобритания отправляет на Украину, и печатают их на материале, который затем отправляется в Киев, чтобы украинские войска собрали его за несколько часов", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Британии офицеры ВС выступают против обещанного президентом США Дональдом Трампом скорого урегулирования конфликта на Украине. По данным СМИ, высокопоставленные британские офицеры считают, что после этого между Россией и Западом начнется гонка по подготовке своих армий к следующему конфликту.

По словам британского генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса, в следующем вооруженном столкновении Россия может добиться гораздо больших успехов.