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В Кремле выявляют много фактов, которые подтверждают сотрудничество США и Великобритании в попытке нанести поражение России в начале конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующую публикацию New York Times.

"Вы знаете, если вы вспомните все наши заявления, заявления президента (Владимира. – Прим. ред.) Путина, начиная с 2014 года, о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем о их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь вот многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно", – сказал он.

Ранее американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Военно-морские силы США получили разрешение на координацию операций в водах Крыма в 2022 году. В тот момент Центральное разведывательное управление США также координировало атаки украинских дронов по кораблям России в порту Севастополя, писало издание.

По данным газеты, в прошлому году США начали оказывать помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в нанесении ударов вглубь России. Кроме того, американские военные, находящиеся на базе в немецком Висбадене, передавали Киеву разведданные о позициях российских войск и координировали удары РСЗО HIMARS.

Кроме того, ранее журналисты указывали, что Киев готовился к атаке Крымского моста, которая была реализована в ночь на 16 августа 2024 года, при участии американских и британских специалистов. По версии New York Times, они хотели с помощью ракет ATACMS ударить по уязвимым точкам верхней части моста, а затем надводные беспилотники должны были взорваться рядом с опорами.

