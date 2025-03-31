Трамп и Стармер договорились о продолжении коллективного давления на Путина

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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер договорились продолжать оказывать давление на Владимира Путина. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на британское правительство.

Трамп и Стармер провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждались "продуктивные дискуссии" на встрече "коалиции желающих" в Париже на этой неделе.

Как считает бывший ведущий эксперт по санкциям в отделе политического прогнозирования Госдепартамента Эдвард Фишман, Трамп введет санкционные ограничения на российскую нефть, если захочет оказать давление на Москву. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на The Wall Street Journal.

При этом, по мнению эксперта, такой шаг грозит последствиями в том числе для самих США. Введение санкций против России может привести к росту цен на нефтепродукты, а также дестабилизировать зависящие от нефти экономики на Ближнем Востоке и в Африке, указал Фишман.

Ранее Трамп пообещал ввести вторичные пошлины на экспорт российской нефти, если Россия откажется заключить сделку о перемирии на Украине. По его словам, пошлины будут от 25 до 50%. При этом позже он добавил, что хотел бы избежать введения вторичных пошлин США против России.

Кроме того, американский лидер рассказал, что разозлился и взбесился из-за критики Путиным украинского президента Владимира Зеленского, добавив, что комментарии "попали не по адресу".