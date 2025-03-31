Трамп сообщил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины против РФ

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Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что хотел бы избежать введения вторичных пошлин США против России.

"Я бы точно не хотел вводить вторичные пошлины в отношении России, но если они будут введены, это будет нехорошо для них", – передает ТАСС слова Трампа.

Президент США отметил, что его нынешние отношения с Владимиром Путиным не находятся на своей "низшей точке". Он также рассчитывает на заключение соглашения между Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Трамп пообещал ввести вторичные пошлины на экспорт российской нефти, если Россия откажется заключить сделку о перемирии на Украине. По его словам, пошлины на всю нефть будут от 25 до 50%. При этом глава Белого дома планирует на этой неделе вновь поговорить по телефону с Путиным.

Кроме того, американский лидер рассказал, что разозлился и взбесился из-за критики Путиным украинского президента, добавив, что комментарии "попали не по адресу". Республиканец подчеркнул, что президент РФ знает о его реакции.