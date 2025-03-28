Трамп заявил о прогрессе на переговорах по Украине

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В достижении урегулирования конфликта на Украине есть прогресс, заявил президент США Дональд Трамп.

"Однако между сторонами есть много недоброй воли", – цитирует ТАСС.

Он также заявил, что не обсуждал с Владимиром Путиным тему предполагаемого приобретения Москвой оружия и боеприпасов у КДНР и Ирана.

Ранее Москва и Вашингтон договорились работать над осуществлением запрета ударов по объектам энергетики России и Украины. Москва ввела мораторий на удары по украинской инфраструктуре с 18 марта сроком на 30 дней. В перечень, в частности, вошли нефтеперерабатывающие предприятия, ГЭС и АЭС.

Позже в МИД РФ обвинили украинского лидера Владимира Зеленского в том, что он поддержал отказ от атак по энергообъектам, но ничего для этого не сделал, продолжая наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ.

